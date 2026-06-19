Premier League: al via il 21/8, l'Arsenal trova la neo promossa Coventry

L'Arsenal inizierà la difesa del suo titolo di Premier League in casa contro la neo promossa Coventry, dando il via alla stagione 2026-27 il 21 agosto. Il Manchester City, alla sua prima stagione in 10 anni senza Pep Guardiola come allenatore, ospiterà il Bournemouth nella partita d'esordio, mentre il Manchester United farà visita alla neo promossa Hull. Il Liverpool giocherà in trasferta contro il Newcastle. Il calendario della stagione è stato pubblicato dalla lega venerdì mattina. La stagione inizierà una settimana più tardi rispetto alla stagione 2025-26, per consentire ai giocatori di recuperare dopo i Mondiali. L'ultima giornata si giocherà domenica 30 maggio, sei giorni prima della finale di Champions League del 5 giugno a Madrid. La partita inaugurale della stagione, il Community Shield, tra i campioni in carica dell'Arsenal e i vincitori della FA Cup del Manchester City, si disputerà il 16 agosto al Principality Stadium di Cardiff.