Protti, domani la salma allo stadio di Livorno

Domani alle 18 la salma di Igor Protti sarà allo stadio Armando Picchi di Livorno, il teatro di tante battaglie che lo hanno visto protagonista con la maglia amaranto a suon di gol in serie A, B e C. Lo ha detto Luca Salvetti, sindaco di Livorno, sentita la famiglia. Il Comune si sta preparando anche a proclamare il lutto cittadino. "Un dolore immenso per me, per l'intera città di Livorno e per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo anche per un solo minuto. Ciao Igor" le parole del primo cittadino su Fb.