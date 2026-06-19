Protti, domani la salma allo stadio di Livorno

19 Giu 2026 - 10:28
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Domani alle 18 la salma di Igor Protti sarà allo stadio Armando Picchi di Livorno, il teatro di tante battaglie che lo hanno visto protagonista con la maglia amaranto a suon di gol in serie A, B e C. Lo ha detto Luca Salvetti, sindaco di Livorno, sentita la famiglia. Il Comune si sta preparando anche a proclamare il lutto cittadino. "Un dolore immenso per me, per l'intera città di Livorno e per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo anche per un solo minuto. Ciao Igor" le parole del primo cittadino su Fb.

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