Gasperini, denuncia shock: "Ex arbitri nei club per insegnare a simulare"

Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa prima di Roma-Cagliari, ha lanciato un’accusa pesantissima che scuote il sistema calcio, denunciando la presenza di figure specifiche all'interno dei club dedicate a istruire i calciatori sull'arte dell'inganno. Prendendo spunto dalle recenti polemiche sollevate dall'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, Gasperini ha rincarato la dose senza fare nomi espliciti, ma descrivendo una pratica che ritiene ormai diffusa e antisportiva: "Squadre che cominciano ad avere persone strane che arrivano dal mondo arbitrale che insegnano ai giocatori come rimanere in terra, come restare se vengono toccati ad aspettare che finisca l'azione, quando la palla viene respinta di testa a rimanere in terra".