Nations League, il 12 febbraio il sorteggio a Bruxelles: Azzurri in seconda fascia

09 Feb 2026 - 13:15
© Getty Images

In attesa del rientro in campo il 26 marzo a Bergamo per la semifinale dei play-off mondiali con l'Irlanda del Nord, giovedì 12 febbraio (ore 18) a Bruxelles l'Italia conoscerà le avversarie del girone della Nations League 2026/27. Al sorteggio, in programma presso il Brussels Expo Hall 3 - sede in mattinata della 50esima edizione del congresso ordinario della Uefa - saranno presenti il presidente della Figc Gabriele Gravina, il segretario generale Marco Brunelli e Leonardo Bonucci, assistente in Nazionale del Ct Gennaro Gattuso.

Gli Azzurri, che nella passata edizione hanno raggiunto i quarti di finale, saranno impegnati anche quest'anno nella Lega A e si presenteranno al sorteggio in seconda fascia in compagnia di Paesi Bassi, Danimarca e Croazia. Le quattro teste di serie saranno i campioni in carica del Portogallo, Spagna, Francia e Germania, con le sedici nazionali ai nastri di partenza che andranno a formare quattro gironi da quattro squadre: ogni nazionale giocherà sei gare, tre in casa e tre in trasferta, con le altre tre avversarie del girone. Le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale, la quarta retrocederà in Lega B, mentre la terza disputerà uno spareggio per restare in Lega A con una delle seconde classificate della Lega B. La fase a gironi prenderà il via a fine settembre 2026 per concludersi il prossimo novembre, quarti di finale e play-off sono in programma nel marzo 2027 mentre la fase finale del torneo si terrà nel giugno 2027.

Di seguito le fasce della Lega A:

  • Fascia 1: Portogallo, Spagna, Francia, Germania
  • Fascia 2: Italia, Paesi Bassi, Danimarca, Croazia
  • Fascia 3: Serbia, Belgio, Inghilterra, Norvegia
  • Fascia 4: Galles, Cechia, Grecia, Turchia. 

