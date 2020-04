Garcia: "Dopo due mesi di stop non si può giocare ogni 2 o 3 giorni: irragionevole"

IL PROBLEMA

Rudi Garcia, tecnico del Lione, ex Roma, ultimo avversario della Juve in Champions, lo ha detto chiaramente e le sue parole sono sicuramente condivise da tanti suoi colleghi e altrettanti giocatori: dopo un periodo di stop così lungo non è possibile riprendere e giocare ogni 2 o 3 giorni, non è plausibile dal punto di vista fisico. Non è questione di Francia, Italia, Germania, Inghilterra, Spagna o quant'altro. In Ligue 1 come in Serie A o altrove, la questione riguarda la tenuta atletica di calciatori che dopo due mesi senza allenarsi non potranno essere in grado di sopportare (oltretutto nel periodo estivo) carichi così intensi. E così, mentre Governi e Federazioni si interrogano e cercano soluzioni, l'impressione è che fatta salva la tutela della salute pubblica sarà proprio questo uno dei temi "caldi" delle settimane a venire

Il tema in oggetto campeggia oggi in prima pagina su L'Equipe: "Ricominciare, ma è importante come". Garcia, scrive il quotidiano sportivo francese, ha creato un gruppo Whatsapp con tutti i colleghi di Ligue 1 e 2 ai quali si è aggiunto Domenech, presidente dell'associazione allenatori: un gruppo nato per organizzare donazioni benefiche, ma che adesso è diventato un luogo di discussione e lo stesso Garcia rivelta che molti calciatori hanno posto questioni su cui anche i tecnici concordano.



"Dopo due mesi di stop non si può giocare ogni tre giorni - sottolinea dunque l'ex tecnico della Roma - non è possibile, non è ragionevole. Nel gruppo non è ancora emerso un orientamento preciso, ma non siamo soddisfatti di dover giocare ogni tre giorni, così come dall'assenza di due settimane di vacanze tra la fine di questa stagione e l'inizio della prossima. Non mi lamento per questa quarantena, non posso farlo. Non vedo l'ora di tornare ad allenarci e di giocare: tutti lo vorremmo, ma a condizione di rispettare le condizioni di sicurezza per noi e i giocatori".