EA Sports FC 26 si sdoppia per far contenti tutti gli appassionati di calcio

Così, ecco che l'opzione Competitiva si mostra con un ritmo sostenuto, pur non essendo così forsennato, in cui dribbling e mosse abilità la fanno da padrone. La variante Realistica, invece, si rivolge a chi preferisce la strategia alla velocità. Ed ecco che i ritmi si abbassano, la posizione dei giocatori e la tattica adottata prendono il sopravvento e ci si ritrova a ragionare più che a tentare la giocata individuale. L'obiettivo è stato centrato perché da una parte potrete darete sfogo al vostro desiderio di gol e spettacolo, mentre dall'altra farete emergere l'allenatore che è in voi. La differenza tra le due, insomma, è evidente, tanto che passare dall'una all'altra richiede un attimo di ambientamento. Peccato solo che la Realistica valga solo per le modalità offline come Partita Rapida o le carriere Giocatore/Allenatore, mentre in FUT, Clubs e negli altri contenuti online è obbligatorio utilizzare la Competitiva. Almeno per adesso.