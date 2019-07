Galliani: "Volevo Giampaolo nel 2016, l'attaccante che mi intriga di più è Icardi"

"Giampaolo lo considero un grande maestro di calcio, lo volevo nel 2016". Parole dell'ex ad del Milan Adriano Galliani in un'intervista esclusiva a Sportmediaset tra passato (rossonero) e presente (Monza). "Conte l'ho corteggiato molto ma non sono riuscito ad andare avanti - ha proseguito - Anche Sarri è stato molto vicino al Milan, mi dispiace non sia venuto". E ancora: "La mia favorita resta la Juve. Dzeko? Lo amo moltissimo, Andai a Sarajevo per prenderlo poi... Ma l'attaccante che mi intriga di più è Icardi. Se venisse al Monza..."