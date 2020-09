Galliani: "Stadi aperti in A e non in B? Assurdo..."

Mille spettatori in Serie A e zero in Serie B. Ancora non è ancora arrivato il via libera per la serie cadetta e Adriano Galliani non ci sta: "Sto facendo analizzare dal nostro avvocato se ci possono fare entrare. C'è un decreto del presidente Fontana sui mille spettatori, c'è l'assurdità dei mille spettatori in A e non in B, assurdo per usare un termine gentile". L'amministratore delegato del Monza spiega: "A Verona gioca in A con i tifosi e il Chievo, siccome è in B non li merita, a Reggio Emilia gioca il Sassuolo con i tifosi e la Reggiana senza tifosi. Chiunque capisce il non senso di questa decisione. Non è possibile. Mi auguro che da qui a venerdi' anche la Serie B possa avere i 1000 spettatori. Io fra l'altro sono per una percentuale, quella che decide il Governo, il 5, il 10, il 20. Una percentuale. Gli stadi sono diversi".