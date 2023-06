Galliani: "Senza la visione di Berlusconi il Milan non avrebbe vinto così tanto"

L'inaugurazione del calciomercato 2023 (ufficialmente inizierà domani), avvenuta simbolicamente al Grand Hotel di Rimini, è iniziata con un bel ricordo di Silvio Berlusconi raccontato da Adriano Galliani: "Per me non è facile parlarne, ho lavorato al suo fianco per 43 anni. Quando l'ho conosciuto ero un dirigente del Monza, per iniziare gli chiesi solo di poter seguire la squadra che fosse in casa o in trasferta. L'avventura col Milan è stata un'era durata 31 anni grazie ad Arrigo Sacchi che ha resto realtà la mission di Berlusconi, cioè vincere esprimendo un bel gioco".