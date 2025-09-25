Galliani dice addio al Monza: "Scelta difficile per lasciare libertà a nuova proprietà"

L'ex ad non ha accettato l'incarico di presidente che gli era stato offerto
Adriano Galliani lascia il Monza. Il dirigente sportivo ha comunicato alla nuova proprietà del club, e a Fininvest, di non accettare l'incarico di presidente che gli era stato offerto. "Una scelta difficile - spiega - presa per dedicarmi al meglio alle altre attività in cui sono impegnato, ma anche per lasciare alla nuova proprietà e al nuovo management la massima libertà di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti. Tra questi riportare il Monza in A: un traguardo storico, raggiunto per la prima volta sotto la gestione Fininvest, coronando così il desiderio del Presidente Silvio Berlusconi".
Nell'annunciare il suo addio al club Galliani non dimentica la sua passione per il Monza. "Sono nato e cresciuto a Monza, il Monza è la squadra di calcio per cui tifo dall'età di 5 anni". Nominato ad e consulente del Monza nel 2019, per volontà di Silvio Berlusconi, Galliani ha accompagnato il club nella sua scalata dalla serie C, fino alla storica promozione in Serie A del 2020.
