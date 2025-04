Funerali del Papa, cinque giorni di lutto nazionale: "Sabato partite sospese", si attende annuncio ufficiale

Il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei ministri ha fatto filtrare la possibilità che non si giochi: "Sono sospese le partite di sabato, domenica invece...". Una linea condivisa anche dal presidente del Coni Giovanni Malagò espressa così nel in una nota: "Recependo le indicazioni contenute nel DPCM odierno, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile, nella giornata delle esequie del Santo Padre Francesco, rinnovando altresì l'invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell'arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice". Al momento non la Lega di Serie A non ha ancora ufficializzato il rinvio delle gare, ma sembrerebbe soltanto una questione di tempo.