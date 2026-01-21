Funerali Commisso, Funaro: "Cerimonia molto sentita, non potevamo non esserci"

"Non potevamo non esserci sia da un punto di vista personale sia in rappresentanza della nostra città. Penso che fosse importante la nostra presenza, è stata una cerimonia molto toccante e sentita. Io penso che lo dovevamo a Rocco, una persona che ha amato tantissimo la nostra città, la Fiorentina e con cui ho tutta una serie di ricordi". Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro che oggi ha partecipato a New York al funerale di Rocco Commisso. "Era un uomo diretto, con una grande empatia, con obiettivi chiari e con cui si riusciva ad avere un dialogo molto franco - ha aggiunto -. Per me da un punto di vista personale e per la città di Firenze penso che sia il minimo essere qui alla presenza della cerimonia. L'ultima volta ci siamo incontrati al Viola Park, nell'ultimo suo viaggio a Firenze. Il primo incontro lo abbiamo avuto a Palazzo Vecchio insieme a Rocco e Catherine a cui oggi ho rinnovato l'abbraccio di tutta la nostra città: fu un momento molto bello, arrivarono insieme, fu un appuntamento molto diretto in cui si parlammo in modo molto franco. La cosa che mi ha sempre colpito, fin dal primo appuntamento, è il grande rispetto e il grande senso della famiglia che ha sempre avuto: penso che questa sia una qualità straordinaria".