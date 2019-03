Frey e il messaggio shock: "Ho rischiato di morire per un virus"

21/03/2019

"Buongiorno a tutti. Come avrete notato mi sono assentato dai social da un po'..." Comincia così il messaggio shock dell'ex portiere Sebastien Frey, che attraverso un post su Instagram rivela di aver rischiato di morire per un virus. "La fortuna vuole che ho superato questa prova. Ora ho iniziato una nuova sfida, tornare a camminare come ho sempre fatto e lavorare per poter tenere in braccio di nuovo la mia bambina...".