Francia, guai per Nasri: rischia 6 milioni di multa per gli ordini su Deliveroo

Il conto per le cene consegnate a casa potrebbe diventare salatissimo per Samir Nasri. Secondo un'inchiesta del quotidiano Les Échos, l'ex Arsenal e City, ufficialmente residente fiscale a Dubai, è finito sotto la lente delle autorità fiscali francesi: il sospetto è che l'ex calciatore in realtà viva a Parigi.