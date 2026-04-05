Francia, guai per Nasri: rischia 6 milioni di multa per gli ordini su Deliveroo

05 Apr 2026 - 13:12
© IPA

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Il conto per le cene consegnate a casa potrebbe diventare salatissimo per Samir Nasri. Secondo un'inchiesta del quotidiano Les Échos, l'ex Arsenal e City, ufficialmente residente fiscale a Dubai, è finito sotto la lente delle autorità fiscali francesi: il sospetto è che l'ex calciatore in realtà viva a Parigi.

Esaminando attentamente il suo stile di vita, supportato dai registri delle compagnie aeree, le autorità fiscali hanno stabilito che il commentatore di Canal+ ha trascorso la maggior parte del suo tempo nella capitale francese anziché negli Emirati Arabi Uniti negli ultimi anni. Un altro dettaglio che ha contribuito a smascherarlo: ben 212 ordini di pasti effettuati nel 2022 sull'app di consegna a domicilio Deliveroo per un indirizzo a... Parigi. 

In quanto residente in Francia e non espatriato, Nasri si trova ad affrontare una revisione fiscale di 5,51 milioni di euro, di cui 5,25 milioni di euro di imposte sul reddito arretrate per il periodo 2020-2022 e 82.000 euro di imposte patrimoniali arretrate sugli immobili per gli anni dal 2019 al 2025, secondo quanto riportato da Les Échos. 

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