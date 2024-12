Francia, anche club di Ligue 2 si cancella da X: "Troppi messaggi d'odio"

La Red Star, club francese che milita in Ligue 2, ha annunciato il suo ritiro da X (ex Twitter), denunciando una "piattaforma ormai sempre più utilizzata per amplificare discorsi odiosi e polarizzanti svolgendo così un ruolo chiave nella manipolazione dell'opinione pubblica". E' il primo club professionistico francese a prendere questa decisione dopo l'acquisizione del social network da parte di Elon Musk e la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane. In Bundesliga si sono ritirate dall'X anche Sankt Pauli e Werder Brema. Red Star incoraggia i suoi sostenitori ad iscriversi alla newsletter del club, precisando che i contenuti degli ultimi 15 anni pubblicati sul suo account X "rimarranno online come archivio".