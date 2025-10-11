Francesco Totti: "Nico Paz unico a intrigarmi, Serie A più aperta che in passato"

Interrogato sui giovani più promettenti, l'ex capitano della Roma ha sorpreso tutti, indicando un nome che non proviene dal vivaio italiano. "Diciamo che al momento non ci sono tanti talenti italiani", ha esordito Totti. "Io l'unico che sto guardando in questo momento, che non è italiano, è Nico Paz. Lui mi intriga tantissimo". Una vera e propria incoronazione per il giovane talento argentino.