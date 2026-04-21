Foti e Gregucci, resta la stangata: confermate le 10 giornate di squalifica

21 Apr 2026 - 17:41

La Corte Federale D'Appello ha respinto il reclamo della Sampdoria, confermando l'ammenda di 5.000 euro per la società e i 2 mesi di inibizione per il presidente, Matteo Manfredi, e per il director e CEO dell'Area Football del club, Jesper Fredberg. Confermate anche le 10 giornate di squalifica da scontare nell'effettivo esercizio dell'attività di allenatore per Angelo Gregucci e Salvatore Foti, rispettivamente ex tecnico e allenatore in seconda della Sampdoria. Lo scorso 10 marzo il Tribunale Federale Nazionale aveva sanzionato Foti per aver esercitato il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della Sampdoria nonostante fosse tesserato per detta società come allenatore in seconda e non fosse in possesso dell'abilitazione UEFA PRO, sanzionando al tempo stesso Gregucci per aver sottoscritto un contratto per il ruolo di primo allenatore senza però svolgerne le funzioni operative, ma consentendo e non impedendo a Foti di svolgere le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra nel campionato di Serie B nonostante non fosse in possesso dell'abilitazione UEFA PRO.

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