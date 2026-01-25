Serie B, neve fa slittare inizio di Sudtirol-Padova

A causa della neve caduta su Bolzano è slittato alle 16.30 l'inizio della partita tra Sudtirol e Padova allo stadio Druso, valida per la 21/a giornata di Serie B. I padroni di casa stanno facendo di tutto per spalare via la neve sul manto erboso per consentire la disputa della partita. E' stato lo stesso club altoatesino a rendere noto il rinvio sui suoi canali social. "Il Sudtirol comunica che, in relazione alle condizioni meteo, l'inizio della gara tra Sudtirol e Padova, valida per la 21ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, è stato posticipato alle ore 16.30", si legge.

