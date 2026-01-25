Cremonese, Nicola: "Sappiamo che è dura ma possiamo raggiungere l'obiettivo"

"Anche oggi abbiamo dimostrato di avere una rosa competitiva, per come abbiamo giocato potevamo portare a casa un punto che ci avrebbe permesso di fare un passettino in avanti. Adesso dobbiamo pensare alla seconda parte di stagione, mantenere l’entusiasmo e rimanere tutti uniti verso il nostro obiettivo. Sappiamo che è difficile ma tutti insieme possiamo arrivarci". Così il tecnico della Cremonese Davide Nicola dopo la sconfitta in casa del Sassuolo. "Collocolo ha sentito una fitta, nei prossimi giorni ne scopriremo l’entità e anche questo è un problema perché in quel ruolo non abbiamo alternative ma stiamo cercando di inventarcele".