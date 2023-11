Fiorentina, Italiano: "Milan tosto ma vogliamo fare bene"

"Affrontiamo un impegno difficile, sarà una partita molto molto tosta per noi ma l'abbiamo preparata bene. Vogliamo ben figurare come abbiamo sempre fatto. Siamo carichi": così l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, parlando ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida al Milan. "Vogliamo mantenere e migliorare, se possibile, la classifica - ha aggiunto Italiano -. Beltran sta molto bene, è con noi". Nulla da fare invece per Kayode che "resterà a Firenze".