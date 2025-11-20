Vanoli prima della Juve: "Voglio vedere unità e compattezza. Ranieri capitano perché è un esempio"

"Ho chiamato Luca e gli ho detto che se fossi diventato allenatore della Fiorentina gli avrei dato la fascia, e vi spiego perché: ci sono tanti motivi per cui un allenatore sceglie un capitano, lui lo è perché è l'esempio di lavoro, un ragazzo che dal settore giovanile ha lottato e si è conquistato un posto. Merita di essere capitano e lo difenderò fino alla morte, ma lui oggi deve capire perché ha questo ruolo e come lo ha raggiunto. Da lui voglio vedere energia".