Serie A: il Parma vince 1-0 e si salva, la Fiorentina ora trema Gli emiliani piegano i viola grazie a un autogol di Gerson e ottengono l'aritmetica certezza di restare nella massima serie. Gli uomini di Montella dovranno ancora sudarsela

19/05/2019

Lo stadio Tardini può esplodere di gioia al termine di una gara tiratissima. Il Parma batte 1-0 la Fiorentina grazie alla deviazione decisiva di testa nella propria porta di Gerson all’80’ sullo stacco aereo di Ceravolo. Match caratterizzato da ben 4 legni colpiti complessivamente. Gli emiliani ottengono l’aritmetica salvezza, mentre gli uomini di Montella dovranno soffrire fino all’ultima giornata per avere la certezza di restare in Serie A.

Il Parma batte la Viola e si salva

LA PARTITA Sesta sconfitta consecutiva per la Fiorentina, che cade anche a Parma e ora è costretta a guadagnarsi la salvezza ufficiale all’ultima giornata in casa contro il Genoa. Gli emiliani invece possono festeggiare la certezza di rimanere ancora nella massima serie. Il primo squillo è di Chiesa che al 7’ lascia andare il mancino da posizione piuttosto defilata; la palla fa la barba al palo, con Sepe che guarda la sfera uscire. Due minuti più tardi gli risponde Gervinho, che su assist di Ceravolo trova un buon angolo e colpisce il palo esterno. Gli emiliani si rendono ancora pericolosi: Gervinho viene fermato in area, il pallone finisce sui piedi di Ceravolo che lascia andare un tiro con poca convinzione e Lafont blocca facilmente.



La sfida tra le due formazioni peggiori del girone di ritorno (dopo il Chievo) cala di intensità. Mirallas accusa un problema di natura muscolare e si accascia per terra; Montella è costretto a sostituirlo con Dabo. Ceravolo al 35’ prova a beffare Lafont, leggermente fuori dai pali, con un pallonetto da centrocampo che scavalca la traversa. Tre minuti dopo Simeone sfiora il palo con un sinistro incrociato sulla sponda di Chiesa, ma l’occasione più clamorosa del primo tempo arriva al 40’ ed è costruita dal Parma: Gagliolo stacca più in alto di tutti, prendendo il tempo su Ceccherini, e centra in pieno la traversa con il portiere della Fiorentina immobile e battuto. Il finale della prima frazione di gioco si infiamma: Iacoponi anticipa Simeone che stava per segnare a porta vuota, poi lo stesso Cholito calcia alto da buona posizione. I Viola sfiorano il vantaggio a inizio ripresa con un tiro-cross di Chiesa che viene smanacciato in qualche modo da Sepe sulla traversa. L’attaccante compie un’altra percussione poco dopo, segno che evidentemente ha recuperato da una botta presa nel finale del primo tempo.



La partita ha una fase di stallo fino al 67’, quando Benassi in spaccata salva sulla linea di porta la grande incornata di Kucka. Ci prova nuovamente Chiesa in area, Sepe controlla il suo tiro non irresistibile. Muriel calcia forte da fuori, Grassi devia leggermente e la palla termina fuori. Il match si decide al minuto 80’: Milenkovic colpisce il palo tutto solo sul corner di Veretout; sul ribaltamento di fronte il Parma si guadagna una punizione dalla sinistra, Scozzarella mette al centro per il colpo di testa di Ceravolo che, sulla deviazione decisiva di Gerson, si trasforma in una parabola che termina direttamente alle spalle di Lafont. Il Parma festeggia la permanenza in Serie A. La Fiorentina non arresta la sua crisi; la prossima settimana se la dovrà vedere al Franchi contro il Genoa, un’altra pretendente alla salvezza.

LE PAGELLE Ceravolo 6,5: alla fine è lui a mettere la firma (coadiuvato involontariamente da Gerson) sull’importantissima vittoria che sancisce l’aritmetica salvezza del Parma. Il suo stacco aereo fa impazzire il pubblico Tardini che, con dopo affanno in questo girone di ritorno, può finalmente festeggiare.

Gervinho 5,5: comincia la gara con molta determinazione e crea subito un pericolo con un destro radente che scheggia la parte esterna del palo; poi però a poco a poco si spegne, contribuendo alle difficoltà offensive del Parma. Grassi gli subentra a inizio ripresa.

Chiesa 6,5: è sicuramente il migliore tra i suoi. Crea diversi pericoli in attacco anche se non è particolarmente fortunato con le conclusioni: Sepe riesce a deviare sulla traversa un suo tiro insidioso. Le sue percussioni mettono spesso in difficoltà gli emiliani.

Vitor Hugo 6: in una squadra che dimostra poca personalità, specialmente nelle ultime partite, il brasiliano è l’unico, insieme a Chiesa, a metterci comunque un po’ di voglia. Prestazione positiva la sua.

Simeone 5: decisamente sottotono e, a tratti, svogliato. Il Cholito sbaglia anche le cose più semplici, come il tap-in che appariva ormai vincente sulla linea di porta sull’assist di Benassi. Molto impreciso anche nei tiri dalla distanza.

IL TABELLINO PARMA-FIORENTINA 1-0

Parma (4-3-3): Sepe 6,5, Gazzola 6, Iacoponi 6,5, Bastoni 6, Gagliolo 6,5, Kucka 6,5, Stulac 6 (22’ st Scozzarella 6,5), Barillà 6; Gervinho 5,5 (7’ st Grassi 6), Ceravolo 6,5, Sprocati 6 (39’ st Dimarco sv). A disposizione: Brazao, Frattali, Gobbi, Dezi, Machin, Biabiany, Sierralta, Dimarco, Siligardi. All.: D’Aversa.

Fiorentina (4-3-3): Lafont 6; Milenkovic 5,5, Ceccherini 6, Vitor Hugo 6, Biraghi 5,5, Veretout 6, Gerson 5, Benassi 6, Mirallas 6 (27’ Dabo 5, poi 38’ st Vlahovic sv), Simeone 5 (24’ st Muriel 5,5), Chiesa 6,5. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Laurini, Hancko, Pezzella Ger., Norgaard, Edimilson, Beloko, Montiel, Vlahovic. All.: Montella.

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 35’ st autogol Gerson (F)

Ammoniti: Benassi (F)

LE STATISTICHE • Nelle tre stagioni in cui il Parma ha disputato un massimo campionato da neo promossa ha sempre concluso la stagione con la permanenza nella massima serie.

• Il Parma ha vinto sia la sfida d’andata che quella di ritorno contro la Fiorentina per la prima volta dall’aprile 2002 in Serie A.

• Il Parma non perde in casa contro la Fiorentina in Serie A da sette partite, vincendo le due sfide più recenti dopo cinque pareggi consecutivi nel parziale.

• Il Parma ha ritrovato il successo dopo aver collezionato solo cinque punti nelle precedenti nove giornate di campionato (5N, 4P).

• Il Parma ha trovato la via del gol in tre match casalinghi di fila per la seconda volta in questo campionato, dopo esserci riuscito la prima volta lo scorso settembre (quattro in quel caso).

• La Fiorentina è la squadra che attende da più turni la vittoria in questo campionato (13): i Viola non fanno peggio dal 1981, quando toccarono quota 14 match di fila senza successi.

• La Fiorentina ha segnato solo tre gol da inizio aprile ad oggi, nel periodo nessuna squadra ha fatto peggio nei maggiori cinque campionati europei 2018/19.

• La Fiorentina è rimasta a secco di reti in quattro match di fila per la prima volta da ottobre 2004 nella massima serie.

• La Fiorentina ha realizzato soltanto due tiri nello specchio, record negativo per i Viola in un match di questo campionato.

• Gervinho ha collezionato la sua 100ª presenza nella massima serie.

