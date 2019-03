Serie A, Fiorentina-Lazio 1-1: Muriel risponde a Immobile, frenata per l'Europa Al Franchi i biancocelesti si scontrano con le parate di Terracciano e la zampata del colombiano Facebook

10/03/2019 di MAX CRISTINA

E' finito in parità il posticipo domenicale della 27a giornata di Serie A: al Franchi, Fiorentina-Lazio 1-1. Un pareggio che frena le ambizioni europee delle due squadre, con la Lazio che non è riuscita a capitalizzare il vantaggio di Immobile al 23' scontrandosi con le parate di Terracciano. Nella ripresa è arrivata la reazione della Fiorentina e la zampata del pareggio di Muriel al 61', bravo a sfruttare un assist di Mirallas.

LA PARTITA La Lazio ha fallito la prova del nove una settimana dopo la grande vittoria nel derby contro la Roma; la Fiorentina, pareggiando con una bella reazione nel secondo tempo, ha perso forse del tutto il treno per l'Europa considerando i risultati delle dirette avversario. Insomma, l'1-1 del Franchi non ha accontentato proprio nessuno pur rispecchiando a grandi linee l'andamento di un match a forti tinte biancocelesti prima dell'intervallo e viola nella ripresa. Nella difficoltà - sotto di un gol e con Chiesa ko - Pioli e i suoi ragazzi hanno saputo trovare il modo di raddrizzare la sfida, tenuti a galla da Terracciano nel primo tempo ed esaltati da Mirallas e Muriel nella seconda parte di gara.



La Lazio invece tornerà a Roma carica di rimpianti per non aver capitalizzato nel migliore dei modi il netto predominio della prima frazione. A partire dal miracolo del portiere viola (aiutato dal palo) al 21' su Immobile, la Lazio ha saputo sbloccare il match giocando sulle combinazioni sulla trequarti del centravanti con Correa trovando l'angolo giusto già al 23'. Con la Fiorentina in campo con poco equilibrio però, la Lazio ha fallito il raddoppio in almeno quattro occasioni prima del riposo: Terracciano si è esaltato su Immobile in un paio di occasioni e lo stesso centravanti laziale ha gettato al vento un paio di ripartenze in superiorità numerica sbagliando l'ultimo passaggio. Per la Fiorentina il primo squillo è arrivato solo al 41' con una girata poco pericolosa di Benassi.



Nella ripresa però è cambiato tutto. Pioli ha incassato l'infortunio di Chiesa al 35' tornando in campo con un 3-5-2 e l'ingresso di Mirallas che a conti fatti è risultato decisivo. Appena la Lazio ha mollato un attimo il mordente in mezzo al campo la Fiorentina ha preso il sopravvento e al 61' proprio con una giocata Mirallas si è inventata il gol del pareggio con la zampata decisiva da Muriel in mezzo all'area. Un pareggio che ha scosso la Lazio, ma senza risvegliarla da un torpore pericoloso e pagato a caro prezzo in termini di punti, nemmeno con il 4-2-3-1 rispolverato da Inzaghi. La zona Champions ora è molto distante.

LE PAGELLE Immobile 6 - Ha il merito di segnare un gran gol, ma se ne divora almeno altri tre con errori a conti fatti decisivi. Inoltre getta nel vento due ripartenze in superiorità numerica con scelte sbagliate.



Correa 7 - Danza sulla trequarti con qualità. La combinazione con Immobile per il gol del vantaggio è una perla, ma dà sempre la sensazione di poter inventare qualcosa.



Terracciano 7,5 - Tiene in vita la Fiorentina nel primo tempo con almeno tre interventi miracolosi.



Milinkovic-Savic 5 - Non trova mai la posizione per colpire, fuori dal gioco e con poco agonismo.



Muriel 6,5 - Il gol è una perla di classe nell'unica occasione del match: piatto aperto di sinistro in controbalzo per beffare Strakosha.



Mirallas 7 - Il suo ingresso dà la scossa a tutta la Fiorentina. Si inventa l'azione del gol del pareggio con una grande giocata su Radu e un assist perfetto per Muriel.

LE STATISTICHE - Tredicesimo pareggio in questa Serie A per la Fiorentina; è la squadra che ne ha collezionati di più nel torneo in corso. - Quattro pareggi di fila in casa per la Fiorentina in questo campionato. Non succedeva da novembre 2016. - La Fiorentina ha segnato con il suo unico tiro nello specchio del match. - Ciro Immobile è, al pari di Lorenzo Insigne, il giocatore che ha colpito più legni (sei) in questa Serie A. - Tre degli ultimi cinque gol di Immobile in questa Serie A sono arrivati su assist di Correa. - Correa ha servito tutti gli ultimi tre assist per i gol di Immobile fuori casa in questo campionato. - Dall'inizio del 2019, è la prima volta che Immobile segna in due gare consecutive di campionato (nel derby con la Roma e oggi). - La Fiorentina ha concesso almeno un gol in otto delle ultime nove gare casalinghe in questa Serie A. - Nel 2019 Muriel ha segnato otto gol in tutte le competizioni. Solo Duvan Zapata ha fatto meglio tra i giocatori che militano in Serie A (10). - Luis Muriel ha segnato sei gol con sei tiri nello specchio con la maglia della Fiorentina in Serie A. - Luis Muriel ha realizzato sei gol con la Fiorentina in Serie A in otto presenze. Lo stesso numero di reti segnate con la maglia del Siviglia nelle ultime 30 presenze in Liga.

IL TABELLINO FIORENTINA-LAZIO 1-1

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 7,5; Milenkovic 6, Pezzella 6,5, Ceccherini 6 (35' st Vitor Hugo sv), Biraghi 6; Benassi 6, Edimilson 5 (1' st Mirallas 7), Veretout 5,5; Chiesa 5,5 (35' Simeone 6), Muriel 6,5, Gerson 5,5. A disp.: Lafont, Brancolini, Hancko, Laurini, Dabo, Norgaard, Graiciar. All.: Pioli 6,5.

Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Patric 6, Acerbi 6, Radu 5,5 (38' st Bastos sv); Marusic 5, Milinkovic-Savic 5, Leiva 5,5, Luis Alberto 5,5 (29' st Romulo 6), Lulic 6 (23' st Badelj 6); Correa 7, Immobile 6. A disp.: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Jordao, Durmisi, Cataldi, Parolo, Caicedo, Neto. All.: Inzaghi 6.

Arbitro: Orsato

Marcatori: 23' Immobile (L), 16' st Muriel (F)

Ammoniti: Ceccherini, Veretout, Simeone (F); Immobile (L)

Espulsi: nessuno

