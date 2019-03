Serie A femminile: Juventus-Fiorentina sold out, è record italiano

23/03/2019

Un altro record per la Juventus , ma questa volta si parla di calcio femminile . La sfida che vale la testa del campionato tra le bianconere e la Fiorentina sarà infatti disputata in un Allianz Stadium tutto esaurito e i 39mila spettatori attesi a Torino faranno parlare a lungo. Record italiano e l'occasione per le ragazze bianconere di Guarino e le viola di Cincotta per mettersi in mostra in una cornice unica. Le due squadre sono divise da un punto.

Il 24 marzo (alle 15) sarà una data storica per il movimento calcistico femminile italiano: i 39mila spettatori che assisteranno a Juventus-Fiorentina setteranno un nuovo record italiano battendo di gran lunga i 14mila tifosi della semifinale di ritorno della UEFA Women's Cup tra Verona e Francoforte che resisteva dal 2008. La Juventus infatti ha comunicato di avere esaurito la disponibilità dei tagliandi per il match scudetto contro la Fiorentina seconda in classifica e a -1 dalle bianconere.



"Saranno circa 39 mila gli spettatori presenti alla gara (fra cui anche 121 tifosi viola nel Settore Ospiti). Il totale dei tagliandi, dovuto al fatto che non sono stati messi a disposizione Sky Box, Legends Club, Suites e Tribuna Stampa, conferma quindi una vera e propria corsa ad accaparrarsi il biglietto gratuito per la gara in fase di "prevendita" online, terminata nella giornata sabato 23 marzo, alle 12".



Per le ragazze di mister Guarino in testa alla classifica con 47 punti a +1 sulle inseguitrici un'occasione unica per mettere le mani sul secondo titolo nazionale consecutivo. Nel match d'andata la Juventus vinse 2-0 a Firenze.