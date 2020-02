Sampdoria-Fiorentina 1-5: Vlahovic-Chiesa fanno rinascere la Viola

SAMPDORIA-FIORENTINA 1-5

Chiamateli i nuovi gemelli del gol: Vlahovic e Chiesa fanno sognare i tifosi della Fiorentina. Secco 5-1 in casa della Sampdoria per la Viola che rinasce e mette una distanza di sicurezza sulla zona retrocessione. Iachini esce da Marassi felice con le doppiette dei suoi due attaccanti e all'autogol in avvio di gara di Thorsby. Notte fonda per i blucerchiati di Ranieri che restano quartultimi con un solo punto di vantaggio sul Genoa: inutile il gol di Gabbiadini per la bandiera nel finale. Espulsi Murru e Badelj. Fiorentina show a Marassi























La Viola batte 5-1 la Sampdoria.





























LA PARTITA

Sei gol, due espulsi e mille episodi: è successo di tutto a Marassi. Fiorentina che torna a respirare dopo due sconfitte consecutive e si allontana dalla zona retrocessione. Zona in cui c'è immersa la Sampdoria che affonda sotto i colpi dei nuovi gemelli del gol di Firenze Vlahovic e Chiesa. Una partita mai in discussione e subito in discesa per i Viola grazie all'autogol di Thorsby, sciagurato nel deviare nella propria porta un cross rasoterra di Vlahovic. Dieci minuti più tardi protagonista il Var che scova il fallo di mano di Ramirez in aria: rigore e dal dischetto si presenta l'attaccante serbo che piega le mani ad Audero. Il giovane attaccante esulta sotto la curva avversaria e provoca: giallo inevitabile che scalda gli animi in campo.

Partita viva e dura cosi al 40' è da rigore, e rosso (per seconda ammonizione) la gomitata di Murru in pieno volto a Pezzella. L'esterno salta con il braccio largo e Irrati opta per la massima punizione dopo aver visto l'episodio con il Var. Dal dischetto è il turno di Chiesa che mette in banca i tre punti con grande freddezza. Prima dell'intervallo, però, c'è ancora tempo per l'espulsione di Badelj (doppio giallo) a ristabilire la parità numerica e un altro episodio dubbio, ma il Var questa volta non concede un rigore alla Samp.

Nel secondo tempo Ranieri prova a sistemare i blucerchiati con l'inserimento di Jankto e Vieira per Thorsby e Bertolacci, ma è tutto inutile. La Samp si sbilancia e la Fiorentina risponde in contropiede: così nasce il palo di Chiesa e un minuto più tardi il poker della Viola. Bella combinazione Castrovilli-Dalbert e per Vlahovic è facile firmare la doppietta personale dopo il brutto intervento di Audero. Partita scintillante con un altro palo di Chiesa e diverse occasioni pericolose fino ad arrivare alla doppietta personale anche dello stesso Chiesa con un bel tiro dal limite dell'area. In pieno recupero il gol della bandiera, inutlile, di Gabbiadini che non placa la contestazione dei tifosi, La Fiorentina rinasce, mentre per la Sampdoria è notte fonda.

LE PAGELLE

Vlahovic 7,5 - Senza ombra di dubbio l'Mvp della partita. Il classe 2000 è elegante e allo stesso tempo straripante. Ora gli manca solo un pizzico di continuità per diventare un campione vero.

Chiesa 7 - Con il compagno di reparto si trova a meraviglia e anche lui trova la doppietta personale: rinato.

Quagliarella 5 - Lo si vede poco e i compagni non lo aiutano di certo. Resta sempre il più pericoloso anche in una giornata nera ma non può fare tutto da solo.

Murru 4,5 - Salta con il braccio larghissimo e il gomito alto: affonda la Samp con il suo rosso e il rigore per il 3-0 di Chiesa.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-FIORENTINA 1-5

Sampdoria (4-3-1-2): Audero 5; Bereszynski 5, Colley 5, Tonelli 5, Murru 4,5; Thorsby 5 (1' st Jankto 5,5), Bertolacci 5 (1' st Vieira 5), Linetty 5; Ramirez 5 (22' st De Paoli); Gabbiadini 5, Quagliarella 5. A disp.: Augello, Barreto, Bonazzoli, Chabot, La Gumina, Maroni, Seculin, Yoshida. All.: Ranieri 5.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6, Pezzella 6, Caceres 6; Lirola 6, Duncan 6 (26' st Benassi), Badelj 5, Castrovilli 6,5 (22' st Pulgar 6), Dalbert 6,5; Chiesa 7 (36' st Ghezzal sv), Vlahovic 7,5. A disp.: Terracciano, Agudelo, Ceccherini, Cutrone, Dalle Mura, Igor, Sottil, Terzic, Venuti. All.: Iachini 6,5.

Arbitro: Irrati

Marcatori: 8' aut. Thorsby (S), 18' rig. e 12' st Vlahovic (F), 40' rig. e 33' st Chiesa (F), 45'+1 st Gabbiadini (S)

Ammoniti: Ramirez, Colley (S), Vlahovic, Duncan (F)

Espulsi: Murru (S) per doppia ammonizione, Badelj (F) per doppia ammonizione

LE STATISTICHE

Per la prima volta nella sua storia la Sampdoria ha subito almeno quattro gol in due partite casalinghe consecutive in Serie A.

Prima di oggi l'ultima volta in cui la Fiorentina aveva segnato almeno cinque gol in Serie A era stata nell’agosto 2018 contro il Chievo.

L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic è uno degli unici quattro nati nel 2000 ad aver segnato almeno cinque gol in stagione nei maggiori cinque campionati europei.

Cinque dei sei gol di Dusan Vlahovic in questo campionato con la Fiorentina sono arrivati fuori casa.

L'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa ha segnato oggi il suo primo gol su rigore in Serie A.

Federico Chiesa non realizzava una doppietta in Serie A da gennaio 2019 contro il Chievo.

La Sampdoria è la squadra che ha subito più gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (sette).

La Sampdoria è la squadra che ha subito finora più gol nel primo tempo in Serie A (23).

La Fiorentina non segnava tre gol nel primo tempo dal settembre 2017 contro il Verona, ultima trasferta prima di oggi con un totale di cinque reti per la Viola.