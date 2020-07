Ribery, serata da incubo: infortunio a Parma e ladri in casa

Serata da incubo per Franck Ribery, non solo in campo. Il fuoriclasse francese della Fiorentina, uscito anzitempo dalla sfida di Parma per un infortunio alla caviglia, al rientro in serata a Firenze ha trovato una brutta sorpresa: i ladri gli hanno svaligiato la casa di Firenze approfittando della sua assenza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Per Ribery un pensiero in più mentre proverà a recuperare per la sfida contro il Cagliari.