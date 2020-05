La Fiorentina ricorda il 4-2 alla Juventus con le risate di Michael Jordan

Era ottobre 2013 ma a Firenze ancora se la ricordano: con la Juventus avanti 2-0 al Franchi, la Fiorentina riuscì nell'impresa di rimontare e vincere per 4-2. Un successo firmato Giuseppe Rossi, autore di una tripletta, e Joaquin e che l'account viola inglese di Twitter ha voluto ri-celebrare con un montaggio particolare: gol alternati alle risate di Michael Jordan, protagonista nelle ultime settimane della mini-serie The Last Dance.