La Fiorentina ricorda Astori: "Davide sempre con noi"

"Davide sempre con noi". Con questo messaggio pubblicato sui propri canali social la Fiorentina ha voluto ricordare Astori a sette anni dalla sua prematura scomparsa avvenuta il 4 marzo 2028 mentre era in ritiro a Udine, alla vigilia della gara di campionato contro la squadra friulana. Oltre al club viola, l'ultimo in cui ha militato il difensore ricordato tutte le volte che la Fiorentina gioca al Franchi al momento della lettura delle formazioni, lo hanno ricordato anche la Roma (dove Astori ha militato nella stagione 2014-15) e il Cagliari, la squadra in cui il difensore ha messo assieme il maggior numero di partite: ''Per sempre Davide''. Un omaggio pure dal Milan nel cui settore giovanile Astori è cresciuto: "Un giorno che non possiamo dimenticare. Il tuo ricordo mai svanirà. Ciao, Davide".