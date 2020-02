Fiorentina, Vlahovic su Twitter: “Trovate qualcuno che vi guardi come io guardo Zlatan…”

Dusan Vlahovic l'ha sempre dettto: il suo idolo è Zlatan Ibrahimovic. In occasione di Fiorentina-Milan, l'attaccante viola ha incrociato per la prima volta in campo lo svedese e sicuramente gli ha fatto un effetto particolare: “Vi auguro di trovare qualcuno che vi guardi come io guardo Zlatan”, ha scherzato su Twitter Vlahovic, che ha postato un’immagine in cui viene ritratto mentre osserva Zlatan con ammirazione.