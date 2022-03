Fiorentina, Torreira: "Un punto in più ma un dente in meno"

Lucas Torreira scatenato a San Siro. Il centrocampista uruguaiano ha portato la Fiorentina in vantaggio sull'Inter al 5' della ripresa e poi ha finito la partita senza un... dente. Era traballante e se l'è staccato - e consegnato a un componente della panchina viola - per continuare a giocare con un fazzoletto bianco in bocca. Negli spogliatoi eccolo festeggiare con un vistoso buco nella dentatura: "Un punto in più ma un dente in meno".