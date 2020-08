Fiorentina, presentate le nuove maglie: Chiesa non è testimonial

FIORENTINA

La Fiorentina ha presentato la nuova maglia griffata Robe di Kappa, il nuovo sponsor tecnico che ha sottoscritto con i viola un accordo di 6 anni. Tra i testimonial della nuova casacca ci sono Ribery, Castrovilli, Kouame e Vlahovic, non Chiesa e Milenkovic, il cui futuro è ancora tutto da definire: per il figlio d'arte in scadenza nel 2022, tolto dal mercato l'estate scorsa, Rocco Commisso ha dichiarato da tempo di essere pronto stavolta a valutare offerte. Fiorentina, presentata la nuova maglia per la stagione 2020/21





































Ultime gallery Vedi tutte

Chiesa comunque ci sarà al ritrovo della squadra viola, in programma domani a Firenze, che si sottoporrà a tamponi e test sierologici: se non figureranno positività comincerà ad allenarsi domenica al Centro sportivo 'Davide Astori' dando il via alla stagione 2020-21 agli ordini di Beppe Iachini, riconfermato alla guida della squadra. Trentuno al momento i convocati compresi alcuni giocatori rientrati dai prestiti come Boateng, Saponara e Dabo ai quali comunque la società cercherà prima possibile di trovare una nuova sistemazione.