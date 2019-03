Fiorentina, Pioli: "L'Europa persa prima di stasera"

10/03/2019

Fiorentina e Lazio hanno pareggiato 1-1 al Franchi, un risultato che complica le rispettive rincorse all'Europa. "Se ci siamo giocati l'Europa non è per colpa di questo pareggio, abbiamo fatto troppi pochi punti nel girone d'andata - ha commentato Pioli per la Fiorentina -. Ora inizia il periodo più caldo della stagione, mi aspettavo una partita difficile perché la squadra non sta benissimo soprattutto dal punto di vista psicologico. Siamo una squadra giovane e ci può stare, ma dobbiamo migliorare su questo. Inoltre abbiamo diversi giocatori in difficoltà, abbiamo faticato nel primo tempo mentre nella ripresa abbiamo giocato come sappiamo".



Chiesa infortunato e in lacrime: "Federico ha grande generosità e quando non riesce a dare il proprio contributo soffre tanto. Commettiamo errori tecnici e di lettura, ma abbiamo tante qualità caratteriali e tutti i ragazzi danno sempre il massimo". Il contratto di Pioli è in scadenza: "Sono tranquillo, ho investito molto sul mio lavoro. Allenerò fino a 65 anni, non so dove ma sono concentrato a fare il meglio. Possiamo toglierci delle soddisfazioni".



La partita è cambiata con l'ingresso di Mirallas e il passaggio al 3-5-2: "I miei giocatori sanno cosa devono fare. Io con loro parlo di posizione e spazi, non di moduli, per creare difficoltà agli avversari. Abbiamo un bagaglio tecnico e tattico importante, dobbiamo solo recuperare energie".