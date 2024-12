Fiorentina, Palladino: "Vittoria per Bove, gruppo umile. Non guardiamo la classifica"

La Fiorentina di Raffaele Palladino vola al terzo posto in classifica battendo il Cagliari e trovando l'ottava vittoria di fila in campionato. Un filotto di risultati che non veniva registrato dal 1960 per la Viola, col tecnico che ai microfoni di Dazn si è detto soddisfatto e orgoglioso: "Brividi per i cori dei tifosi per Bove, sono incredibili nei nostri confronti e nei confronti di Edo. Se parliamo di calcio, oggi è stata una partita nel primo tempo perfetta, interpretata bene rischiando zero. Abbiamo messo lì il Cagliari e trovato il vantaggio, il rammarico è non averla chiusa sul 2-0. Nel secondo tempo abbiamo, per demeriti nostri, giocato un calcio sporco ma abbiamo dato tutto. È la vittoria del gruppo, non era facile e la dedichiamo al nostro Edo".