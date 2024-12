Serie A, Fiorentina-Cagliari 1-0: Cataldi regala l'ottava vittoria di fila a Palladino e il terzo posto

Come da previsione a partire più aggressiva, per cercare spazi per trovare la via del gol, è la Fiorentina di Palladino, con fraseggi veloci nel tentativo di scardinare la difesa dei sardi. Rossoblù ordinati dietro, con i viola che sono costretti a costruire con un possesso palla insistito senza riuscire a trovare un buco per servire Kouamé al centro e con le uniche conclusioni che arrivano dalla distanza, con Sottil che impegna Sherri. All'8' è Dodo a far tremare il Cagliari, col brasiliano che riesce a trovare uno spazio da destra per incunearsi in area, ma il tiro a incrociare termina fuori. La risposta dei sardi non si fa attendere, con la doppia occasione per Piccoli e Makoumbou che viene annullata dagli interventi di De Gea e Ranieri. Occasioni che accendono Palladino che richiama i suoi all'ordine e a un approccio più offensivo e propositivo, sia per cercare di non lasciare spazio agli ospiti sia nel tentativo di far alzare la linea difensiva rossoblù in fase di non possesso per giocare d'imbucata. E al 24' arriva l'occasione che Cataldi non si lascia sfuggire: Adli inventa mandando in confusione la difesa del Cagliari, palla che di rimbalzo termina sui piedi di Beltran che riesce a servire il centrocampista che di piattone destro trova l'1-0 dedicato all'amico Bove. A sfiorare il raddoppio al 32' è Beltran, con l'argentino che conduce bene un contropiede che però viene frenato in conclusione da Mina che chiude bene sul 9 dei viola. Fiorentina che sfrutta il momento, col Cagliari che non riesce a trovare modo di affacciarsi nella metà campo dei toscani con insistenza, col giro palla voluto da Palladino che sortisce il suo effetto. La fascia sinistra con Sottil e Adli è l'arma in più per la Viola che si rende pericolosa e aggressiva, ma con Mina e Zappa che costretti agli straordinari riescono a frenare le giocate, portando il match all'intervallo sull'1-0.