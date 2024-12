Fiorentina, Palladino: "Obiettivo raggiunto, soddisfatto. Ho sbagliato qualcosa nella formazione"

Parlando dei singoli ha aggiunto: "Beltran a sinistra era l'unica possibilità che avevo, ne potevo adattare un altro ma sarebbe stato solo adattato. Ho scherzato con lui, mi ha detto che può fare anche il portiere. Lo ringrazio per la sua disponibilità, questo è un gruppo che mi sta dando tanto. Richardson? Credo in lui, ha caratteristiche che mi piacciono, diverse da quelle che abbiamo. Ha struttura e fisico, ma deve migliorare e capire che è il momento di alzare il livello. C'è bisogno di qualcosa in più, sembra giochi con leggerezza, ma serve qualcosa in più e oggi è andato in difficoltà. Gli chiedo tanto in non possesso, sa cosa voglio da lui e cosa deve migliorare".