Conference League, Guimaraes-Fiorentina 1-1: Palladino ringrazia Mandragora e vola agli ottavi

La squadra di Palladino, che deve fare a meno di Sottil e Cataldi fuori per tonsillite oltre che di Biraghi (fuori dal progetto), trema subito. Da una disattenzione di Comuzzo, che non allontana bene un cross basso da destra, per poco Silva non mette a segno l'eurogol, col Gustavo che tenta la rovesciata da posizione defilata con la conclusione terminata di poco al lato. La risposta della Viola arriva con Ikoné parte in contropiede veloce dalla destra, ma con l'ex Lille che rientrando sul sinistro calcia sì da ottima posizione, ma colpendo male facendo finire il tiro lontanissimo dallo specchio della porta. Al 20' un altro brivido per i toscani arriva dalla conclusione dalla distanza di Nuno Santos, con Terracciano che si distende controllando il tiro spegnersi sul fondo. Cinque minuti dopo è ancora Gustavo ad avere l'occasione del vantaggio, ma la respinta corta di Terracciano su conclusione da fuori di Kaio Cesar non viene sfruttata al meglio, col tiro sparato alto. Prove di vantaggio per i portoghesi, col brasiliano che non sbaglia al 33', non lasciando scampo ai toscani: da una palla persa dalla Fiorentina in uscita sulla trequarti, Kaio Cesar dà il via al contrattacco dalla destra e alzando la testa trova al centro Gustavo che sfrutta la dormita di Martinez Quarta infilandosi alle spalle del capitano gigliato per il tap in a porta vuota per l'1-0. Viola che rischiano ancora a pochi minuti dal duplice fischio per andare a riposo, con un clamoroso retropassaggio sbagliato che ha messo ancora Gustavo solo davanti a Terracciano, col brasiliano che cade dopo un "non contatto" con l'estremo difensore viola. Per il direttore di gara non è rigore, ma simulazione e giallo per l'attaccante.