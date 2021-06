Fiorentina, Nico Gonzalez si presenta: "Non vedo l'ora di vestire la maglia viola"

Dopo l'ufficialità di mercoledì, Nico Gonzalez accende subito i tifosi viola direttamente dal ritiro della Argentina in Copa America. L'attaccante ventiquattrenne, arrivato dallo Stoccarda, ha inviato un videomessaggio di saluto ai tifosi in cui dice di non vedere l'ora di conoscere la città e vestire la maglia viola.