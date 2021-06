Ufficiale, Nico Gonzalez è un nuovo giocatore della Fiorentina: firmato un contratto di 5 anni

L'ANNUNCIO

L'attaccante argentino, impegnato anche in Copa America, arriva dallo Stoccarda per 23 milioni più 4 di bonus

Sembrava diretto in Premier League, ma alla fine la viola ha avuto la meglio sul Brighton e il Tottenham e così Nico Gonzalez è un nuovo giocatore della Fiorentina. L'attaccante è pronto ad approdare in Serie A e la conferma è arrivata direttamente dal profilo Twitter ufficiale del club viola.

Dunque, nonostante i gigliati siano ancora senza un allenatore, Nico Gonzalez è il primo colpo del mercato estivo di Rocco Commisso e Daniele Pradè che lo hanno blindato per i prossimi 5 anni, versando allo Stoccarda 27 milioni (23+4 di bonus).

Nicolas 'Nico' Gonzalez è un esterno sinistro d'attacco argentino classe 1998. Nonostante la giovane età, è già un tassello importante nell'attacco dell'Argentina durante questa Copa America, assieme a nomi del calibro di Lautaro Martinez e, soprattutto, Leo Messi. Cresciuto negli Argentinos Juniors, stessa squadra di Maradona e Juan Roman Riquelme, si è trasferito allo Stoccarda nel 2018 e qui si è fatto conoscere a livello internazionale. In tre stagioni ha collezionato 23 reti in 79 presenze, in particolare nell'ultima stagione ha giocato 15 partite in Bundesliga ed ha messo a segno sei gol con anche due assist. Gonzalez nasce come esterno d'attacco sinistro, ma ha già dimostrato di sapersi adattare come esterno a tutta fascia e come punta centrale.

Qualche minuto prima del comunicato ufficiale, la Fiorentina tramite i suoi canali social aveva 'presentato' in maniera simpatica l'arrivo di Nico con un post nel quale si vede il piccolo Speedy Gonzalez correre sul campo dell'Artemio Franchi.