Fiorentina, Montella: "Orgoglioso dei miei, ci serve un attaccante"

LE PAROLE

Vincenzo Montella non è mai stato a rischio come stasera. La sconfitta per 1-4 contro la Roma pesa come un macigno e sono ore caldissime per l’allenatore ex Milan, che però non vuole smettere di lottare: "Numericamente è una sconfitta che non ci sta. la Roma ha meritato, ma la Fiorentina ci ha provato fino all'ultimo - ha detto il tecnico dopo la gara - se dopo la sosta sarò ancora qui sono sicuro che possiamo a invertire il trand. Sono orgoglioso dei mieri giocatori". In casa Fiorentina sono ore di riflessione, Barone e Pradé sono riuniti per decidere il da farsi, i nomi che circolano sono quelli di Beppe Iachini (in pole), gigi Di Biagio e sullo sfondo Prandelli, anche se Commisso sogna Spalletti. Montella "Ho in mano la squadra e posso portarla avanti"

"I ragazzi stasera hanno dato tutto - continua Montella analizzando la partita - siamo stati anche sfortunati: il loro uno-due nel nostro momento migliore ha condizionato la gara, loro hanno grande qualità. Mi dipiasce tantissimo, ma fino al 3-1 siamo stati in partita. La classsifica non è in linea, però è successo di tutto, bisogna guardare anche l'andamento delle cose: abbiamo perso i nostri due titolari davanti, abbiamo pochi ricambi e altri giocatori hanno avuto un calo, ma quello che mi interessa a me è che i ragazzi si siano impegnati al massimo. Ripeto: credo si possa fare di più, però ci sono attenuanti non da poco".

"Nelle difficoltà gli uomini hanno risposto e questo mi riempe di orgoglio - ha aggiunto il tecnico - poi il calcio è questo, i risultati mancano, ma io sono convinto di poter cambiare il trand. Per fortuna arriva la sosta, se dopo ci sarò ancora io proveremo a cambiare la rotta. Da quello che so non ho motivo di pensare che la società non creda in me e neanche i calciatori".

Poi un messaggio diretto alla società per chiedere un intervento sul mercato: "Priorità centravanti? A fine mercato avevo detto che bisogna sempre vedere quanti gol hanno segnato in carriera i giocatori per provare a immaginare la classifica finale..."