Fiorentina, la lista Uefa per la Conference League: tagliato Benassi

La Fiorentina non ha ancora ufficializzato la lista dei calciatori iscritti alla prima fase di Conference League, ma non dovrebbero esserci particolari sorpresi. L'unico escluso dovrebbe essere Benassi, già fatto fuori dalla lista di Serie A come annunciato dal tecnico Italiano nella conferenza stampa di presentazione della sfida del Franchi contro la Juventus.