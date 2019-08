Fiorentina, la Lega Calcio ha detto sì: la squadra potrà usare la fascia di Astori

L'ANNUNCIO

“La Fiorentina comunica, con grande piacere, che la Lega Calcio ha accolto la richiesta del Club Viola di continuare a usare, anche per la stagione 2019-20, la fascia da Capitano di Davide Astori”. Con questo tweet il club di Commisso comunica ufficialmente di aver ricevuto l’ok da parte della Lega Serie A per continuare ad utilizzare la fascia del difensore scomparso il 4 marzo 2018.

Il tema era emerso, condito da diverse polemiche, nella scorsa stagione, ovvero da quando è entrato in vigore l’obbligo per i capitani delle squadre di Serie A di utilizzare soltanto la fascia predisposta e fornita dalla Lega. La Fiorentina e si suoi giocatori si opposero subito chiedendo di poter continuare ad utilizzare la fascia di Astori e la Lega concesse una deroga per il campionato 2018/19. Una decisione confermata anche per la stagione che sta iniziando: Davide Astori potrà continuare a scendere in campo con i suoi compagni.