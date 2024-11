Fiorentina, Kean: "Firenze crede in me. Mi ha fatto male non essere a Euro 2024"

Moise Kean è rinato a Firenze per la gioia della Fiorentina e della Nazionale. L'attaccante azzurro ha concesso un'intervista al New York Times in cui parla del suo riscatto. "Così tante cose sono cambiate da quando sono arrivato qui, come le prospettive che ho. Firenze, come città, crede in me e questo mi ha dato quella marcia in più per migliorare e fare bene. Ho guardato alcuni video di Batistuta e Toni quando sono arrivato - ha spiegato -. Firenze è sempre stata una grande città calcistica e questo per me significa molto. I fan ti portano davvero nel loro cuore. Hanno a cuore la maglia. Ti danno calore assoluto. Quest'anno è molto importante per me dimostrare il mio valore. Venivo da un anno non facile. Mi sento vecchio perché ho iniziato così giovane...".