Fiorentina-Juventus, scritte contro Scirea e Heysel. Allegri: "Da arresto"

01/12/2018

Fuori dallo stadio Franchi, poco prima di Fiorentina-Juventus, sono comparse scritte che offendono la memoria dei 39 tifosi morti all'Heysel (1985, finale di Champions contro il Liverpool) e l'ex capitano bianconero Scirea, scomparso in un incidente d'auto nel 1989. Le scritte sono state in seguito cancellate e il club viola ha preso le distanze dal gesto. Questo il commento di Massimiliano Allegri: "È una questione di educazione e di rispetto, non dipende dalle singole tifoserie, ma da persone singole. Chi ha scritto certe cose andrebbe quasi arrestato ma finché avvengono cose così senza trovare una soluzione è un qualcosa di diseducativo".