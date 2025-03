Fiorentina: esami positivi, Kean può riprendere gli allenamenti

Dopo essere tornata alla vittoria venerdì sera contro il Lecce, per la Fiorentina arrivano buone notizie anche dall'infermeria. Moise Kean, uscito anzitempo contro il Verona per un trauma cranico, può tornare ad allenarsi e sarà a disposizione di Palladino per i prossimi match, a partire dalla sfida di giovedì nell'andata degli ottavi di Champions League ad Atene contro il Panathinaikos.