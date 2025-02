Fiorentina, Kean dimesso dall'ospedale dopo il grande spavento: tutti i test negativi

Il secondo tempo del match tra Verona e Fiorentina è iniziato da circa 10 minuti quando in uno scontro di gioco Kean si infortuna all'arcata sopraccigliare. Un punto delicatissimo, il sangue esce copioso e il giocatore viola è soccorso dallo staff medico per lunghi minuti nel tentativo di bloccare la ferita. Suturato direttamente in campo Kean rientra dopo essersi cambiato la maglia sporca di sangue. Ma dopo pochi minuti crolla a terra, da solo, dopo aver subito poco prima un altro colpo anche in questo caso assolutamente fortuito. Momenti di ansia al Bentegodi con Kean che sembra quasi perdere i sensi per qualche istante. Esce in barella tra gli applausi del pubblico.