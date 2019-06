Fiorentina, ecco Commisso: "Chiesa resta, non voglio farlo diventare il mio Baggio"

07/06/2019

In casa Fiorentina è iniziata una nuova era, a stelle e strisce ma con un'anima tricolore. Rocco Commisso è il nuovo proprietario del club viola riuscendo dopo svariati tentativi a entrare in Serie A: "Il primo contatto per acquistare la Fiorentina l'ho fatto nel 2016, ma non ci fu risposta come nel 2017. Voglio ringraziare la famiglia Della Valle per gli sforzi e gli investimenti fatti".



Commisso è tornato in Italia per investire: "Voglio farlo in questo settore, ho avuto degli approcci col Milan anche se con Mr Li non ho mai parlato. Per me era importante investire in questa città, volevo un club con una grande città alle spalle". Gli investimenti sul mercato non mancheranno: "Abbiamo risorse per fare bene, abbiamo negoziato un prezzo equo per entrambe le parti. Amo i rischi altrimenti non sarei qua, ho avuto altre richieste in passato anche da Belgio e Inghilterra". Sull'allenatore della Fiorentina però Commisso è stato cauto: "Non posso ancora dare una risposta".



Sull'accoglienza

"E' stata incredibile, non me lo immaginavo. A New York nessuno mi riconosce, qui sanno già tutti chi sono. Sono orgoglioso di portare avanti questo progetto".



La scelta della Fiorentina

"Il calcio è stato importante per me, grazie a questo sport ho ricevuto una borsa di studio e con l'Università ho avuto la possibilità di crescere, di allenare e partecipare all'organizzazione dell'Olimpiade del 1972. In America qualcosa ho già fatto, ora era il momento di fare qualcosa anche per l'Italia".



Operazione veloce

"Abbiamo voluto fare tutto velocemente, ai dipendenti ho chiesto la stessa cosa: dobbiamo fare le cose in fretta. E' un modo diverso di fare business, ma sapevo a cosa andavo incontro. Normalmente non siamo così veloci però".