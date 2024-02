Fiorentina: ufficiale Belotti, il Genoa non cede per Gudmundsson

© twitter

La classifica dice che il quarto posto e la Champions distano solamente due punti. E allora la Fiorentina gioca il tutto per tutto per rinforzare la rosa a disposizione di Italiano e provare a inseguire fino in fondo la prestigiosa qualificazione all'Europa più nobile. Andrea Belotti è ufficiale: l'attaccante arriva in prestito dalla Roma e proprio in maglia viola insegue un personale rilancio e magari una chance con la Nazionale per l'Europeo. Niente da fare per Albert Gudmunddson: il Genoa ha respinto l'ultima offerta del club viola di 22 milioni di euro più tre di bonus.