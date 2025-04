Fiorentina, Commisso: "Un bel regalo la semifinale, ma speriamo di prenderci il trofeo quest'anno"

Per il terzo anno consecutivo la Fiorentina ha staccato il pass per le semifinali di Conference League: il pareggio casalingo per 2-2 contro il Celje vale infatti per i Viola il doppio confronto con gli spagnoli del Betis Siviglia. Traguardo che il presidente Rocco Commisso ha salutato con la dovuta soddisfazione, guardando però già oltre:"Mi hanno fatto un bel regalo i ragazzi, tra una settimana vado a casa e questo mese è stato bellissimo" ha dichiarato nel post partita ai microfoni di Sky. "I trofei non l'abbiamo presi ancora - ha poi aggiunto facendo riferimento alle due finali perse nel 2023 e nel 2024 - vediamo se ce la facciamo quest'anno. Ringrazio i tifosi, i giocatori, il mister e tutti quelli che lavorano per la Fiorentina". Grande protagonista, anche stasera, Moise Kean, oggetto delle attenzioni di diverse big, italiane e non: "Lasciamolo stare, quando andremo a Cagliari gli parlerò".