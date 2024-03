Fiorentina, Commisso torna a New York: "Vado a salutare Joe, ma torno presto"

"Ciao ragazzi, io devo partire. Partiamo con Alessandro Ferrari e Pradé, vado con loro a salutare Joe. Ci vediamo tra poche settimane, non di più. Sono stato contento di venire qua a guardarvi, mi avete fatto bene". Queste le parole del presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, rivolte alla squadra dopo l'allenamento svolto al Viola Park, in un video sui canali ufficiali del club gigliato, prima di rientrare negli Usa per seguire il funerale di Joe Barone, martedì a New York.