Fiorentina, Commisso: "Rispetto per i tifosi, inaccettabile ciò che ha fatto Spalletti"

Rocco Commisso non ci sta e torna sugli episodi di Fiorentina-Napoli per difendere i tifosi viola: "I cori allo stadio? Non so cosa si possa fare, anche se forse la leadership qualcosa potrebbe - ha detto il numero uno del club nel corso di una lunga conferenza stampa -. Ricorderete che quando sono arrivato a Firenze mi hanno messo davanti una sciarpa con scritto 'Juve merda' e non mi è piaciuto. Dal primo giorno poi ho detto che il razzismo non sta dalla mia parte. Io però devo anche chiedere il rispetto dei miei tifosi, perché quello che ha fatto Spalletti non è accettabile. È andato incontro al tifoso. Ai miei dico che ogni volta che succedono certe cose ci sono multe da pagare, stavolta 15mila euro, quindi dobbiamo fare i bravi. I fiorentini però non meritano questo, essere definiti razzisti, e nemmeno i nostri tifosi".